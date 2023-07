Delfi ja Eesti Päevaleht toovad noorte laulu- ja tantsupeo iga inimeseni. Pühapäeval algab otseülekanne kell 9.30!

Suurim proovikivi on lauljatest hiigelfotode tegemine. Selle jaoks on eraldi meeskond, kes pildistab iga kooriliigi ajal nii suure eraldusvõimega panoraamfoto, et loodetavasti leiab iga osaleja ennast sellelt üles ja saab teha ka ekraanitõmmise, mille kvaliteet on nii hea, et pilti sotsiaalmeediasse postitades ei pea uduste pikslite pärast häbenema. Esimene foto peaks valmima juba laulupeo ajal. Eks sellised lahendusi ole kasutatud ka varasematel pidudel, ent tehnika areng võimaldab seda nüüd täiesti uuel tasemel teha.

Oleme eriliselt rõhku pannud sellele, et meie vaatajal oleks võimalik ennast piltidelt leida. Hiigelgaleriide asemel, kust vaatajal on raske end inimsummast üles leida, avaldame rongkäigu fotod süsteemselt maakondade kaupa.

Lauldes ja tantsides! Delfiga!

Delfi alustab laulupeo rongkäigu otseülekannet pühapäeva, 2. juuli hommikul kell 9.30

Viietunnine maratonülekanne läheb eetrisse Delfi Meedia maja eest Narva maanteelt.

„Ei saa olla midagi toredamat kui rõõmustada koos 31 415 pidulisega ning viia rongkäigu peomeeleolu veebisilla vahendusel kõikidesse Eestimaa kodudesse,“ ütles Carine Jessica Kostla, kes on muidu Delfi Meedias Anne & Stiili veebijuht, aga nüüd astub üles saatejuhi rollis. Laulupidu on talle olnud peretraditsioon, esimest korda käis Kostla laulupeol juba aasta ja kolme kuu vanusena. „Viimaks ometi on suve tähtsündmus käes! Eesolev nädalavahetus paneb punkti pikale ja töisele harjutusperioodile – vaeva on nähtud, aeg on ühist pidu pidada ning tähistada oma keelt, kultuuri, vaba riiki ja muusikat!“

Teiste saatejuhtide rollid on samuti meie meediamajaga seotud: Kertu Mooste on uudistereporter ja Jan Joonas Tuuna on praktikal just laulupeo eriprojekti kallal.

Nii tantsu- kui ka laulupeost valmivad eraldi suured lood, longread-artiklid, kus silma rõõmustab rohke visuaalne aines ning on kokkuvõte peost, repertuaarist ja emotsioonidest.

Ootusrikas on peo eel ka Delfi ja Eesti Päevalehe peatoimetaja Urmo Soonvald, kelle sõnul on laulu- ja tantsupidu Eestis kõige püham üritus olenemata sellest, kas see on noortele või täiskasvanutele mõeldud pidu. „See on meie rahva koospüsimise juur ja õis, rasketel aegadel ühendaja ja lihtsamatel aegadel rõõmustaja. Iga Eestis elav inimene peab sellest peost osa saama – olgu siis esinejana, kuulaja-vaatajana, rongkäigule lehvitajana või lihtsalt peouudiste jälgijana. See pidu ei tohi kellestki mööda minna. Delfi on pakkunud läbi nädala ja erakordses mahus just nädala teises pooles sisu, mis toob peo peaaegu iga inimese arvutisse või telefoni. Püsige liinil ja elage kaasa!“ soovitab Soonvald.

XIII noorte laulu- ja tantsupeo ajakava 30.6 kell 19–21

Tantsupeo etendus „Sillad“ Kalevi keskstaadionil

1.7 kell 12–15

Rahvamuusikapeo kontsert Tallinna Vabaduse väljakul

1.7 kell 15–17

Tantsupeo etendus „Sillad“ Kalevi keskstaadionil

1.7 kell 19–21

Tantsupeo etendus „Sillad“ Kalevi keskstaadionil

2.7 kell 9.30–14

Kõigi osalejate pidulik rongkäik Tallinna kesklinnast lauluväljakule

2.7 kell 14–21

Laulupidu Tallinna lauluväljakul