OTSEBLOGI ja VIDEO | Ukraina relvajõud on saavutanud edu Bahmuti tiibadel

Kovaljovi sõnul saavutati osalist edu Rivnopili-Volodõne suunal ja kindlustatakse end seal.

Bahmuti suunal on Ukraina kaitsejõud haaranud strateegilise initsiatiivi ja tungivad peale laial rindel, teatas Kovaljov.

Bahmuti tiibadel jätkatakse vaenlasele surve avaldamist ja tema positsioonidelt välja tõrjumist. On saavutatud edu.

„Meie väed on sellel rindelõigul operatiivse initsiatiivi haaranud. Vastane püüab hõivatud positsioone hoida, teeb vasturünnakuid, aga taganeb järk-järgult pärast kantud kaotusi. Klõštšijivka suunal liikusime edasi 1200 meetrit. Kurdjumivka suunal 1500 meetrit. Võitlus jätkub linna tiibadel. Meie omad on edu saavutanud. Praegu kindlustavad nad ennast vabastatud joontel,“ teatas Maljar.