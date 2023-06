Moscow Times: kindral Surovikin on Prigožini mässuga seoses vahi alla võetud

Väljaandele kinnitasid seda kaks allikat, kes seotud Venemaa kaitseministeeriumiga. Ministeerium pole väiteid ise kommenteerinud.

Surovikinit nähti viimati avalikkuse ees laupäeval. Üks allikas viitas, et kindrali tegevus oli võimudele vastumeelne. „Rohkem ei saa ma lisada.“

Teine allikas märkis, et vahistamine oli seotud Jevgeni Prigožiniga. „Selgub, et Surovikin valis ülestõusu ajal Prigožini poole.“

Sõjablogija Vladimir Romanov märkis, et Surovikin võeti kinni pühapäeval ning teda hoitakse Moskvas Lefortovo kinnipidamiskeskuses.

New York Times kirjutas, et kui kindral Surovikin oli nädalavahetuse sündmustega seotud, oleks see veel üks märk sisevõitlusest Venemaa sõjalises juhtkonnas pärast täiemahulise sõja algust Ukrainas ning võiks anda märku laiemast mõrast Prigožini ning kaitseminister Sergei Šoigu ja kindralstaabi ülema Valeri Gerassimovi toetajate vahel.

USA ametnikud ütlesid New York Timesile, et püüavad teada saada, kas Surovikin aitas Prigožinil möödunud nädalavahetuse tegevust planeerida.

USA ametnike sõnul on olemas märke, et ka teised Vene kindralid võisid toetada Prigožini katset muuta jõuga kaitseministeeriumi juhtkonda. USA praegused ja endised ametnikud ütlesid, et Prigožin ei oleks oma mässu alustanud, kui ta ei oleks uskunud, et teised võimupositsioonidel olevad isikud tulevad talle appi.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov nimetas kolmapäeva päeval lääneriikide meediaväljaannete teateid, et kindral Surovikin teadis Prigožini mässuplaanist, spekulatsioonideks. Vastates ajakirjanike sellesisulisele küsimusele, ütles Peskov: „Praegu tuleb nende sündmuste ümber palju erinevaid spekulatsioone, keelepeksu ja nii edasi. Ma arvan, et see on üks sellistest näidetest.“