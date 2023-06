Joe Biden ajas riigid sassi: Putin kaotab sõja Iraagis

Biden kinnitas CNNile, et kindlasti nõrgestas Vladimir Putinit nädalavahetusel toimunu ehk Jevgeni Prigožini ülestõus. Talt uuriti ka, mil määral see nõrgenemine siis ikkagi toimunud on. „Seda on raske öelda, aga selgelt on ta kaotamas sõda Iraagis,“ kostis riigipea vastu. Ilmselgelt tahtis ta ikkagi viidati sõjale Ukrainas.

Esmaspäeval peetud pressikonverentsil ütles Biden, et USA ja selle liitlased pole Wagneri mässuga seotud. „Meil polnud sellega midagi pistmist, see oli osa võitlusest Venemaa süsteemis.“ Bideni sõnul on ta vestelnud ka Ukraina president Volodõmõr Zelenskõiga ning kinnitanud talle, et USA jätkab hoolimata Moskvas toimuvast Ukraina toetamist.

Iltalehti kajastab, et Bideni kummalised sõnavõtud on varemgi segadust külvanud. Näiteks mullu septembris hõikas Biden ühel üritusel kongressi liiget Jackie Walorskit. „Esindaja Jackie, kas olete siin Kus on Jackie?“ Tegelikult oli too eelneval kuul autoõnnetuses hukkunud.

Lisaks on Biden väitnud, et kohtus insuliini leiutajaga. Realsuses pole insuliin üldse leiutis, vaid hormoon, mida suudab toota ka inimkeha. Esimesena eraldasid pankrease Langerhansi saarte beetarakkude ekstraktist insuliini Frederick Grant Banting ja Charles Herbert Best 1921. aastal ja pälvisid selle eest kaks aastat hiljem Nobeli preemia.