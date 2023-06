Valgevene opositsioonirühm: Lukašenka oli Ukraina laste röövimises kaasosaline

NAM-i juht Pavel Latuška avaldas The Kyiv Independenti teatel Venemaa ja Valgevene Liidu riigisekretäri Dmitri Mezentsevi kirja, mis väidetavalt tõestab, et Valgevene valitsus viis koostöös Vene ametivõimudega lapsi Ida-Ukrainast Valgevenesse.

Ukraina inimõiguste volinik Dmõtro Lubinets on samuti öelnud, et Ukraina lapsi ja sõjavange viiakse Valgevenesse ning see on ka sealsetele riigivõimudele teada.