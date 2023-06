Zelenskõi: Wagneri sõdurid ei kujuta ohtu ei Ida-Ukrainas ega Valgevenes

„Wagnerlased on kohal Ukraina ajutiselt okupeeritud territooriumil,“ ütles Zelenskõi ühisel pressikonverentsil Poola ja Leedu presidentidega, lisades, et Wagneri võitlejad viibivad Luhanski regioonis.

Zelenskõi sõnul on Ukraina kaitsejõud elimineerinud üle 20 000 Wagneri sõduri, vahendab CNN.

Zelenskõi ütles, et tema arvates ei kujuta ka Valgevenesse suundunud Wagnerlased ohtu, kuna nende väed ei ole arvuliselt suured.

Ta lisas, et Ukraina komandöride raportite järgi ei ole olukord Ukraina põhjaosas muutunud ning on hoolimata Wagneri sõdurite Valgevenes viibimisest kontrolli all.