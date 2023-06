Tallinna ringkonnakohus tühistas Metsküla algkooli esialgse õiguskaitse

Vallavolikogu otsustas märtsis, et nad plaanivad sulgeda Metsküla algkooli. Lapsevanemad pöördusid kohtusse, et saada esialgne õiguskaitse, mille Tallinna halduskohus ka rahuldas. Lääneranna vald esitas sellele omakorda määruskaebuse, paludes jätta õiguskaitse taotlus rahuldamata.

Ringkonnakohus märkis, et vald on usutavalt selgitanud, et koolivõrgu korrastamiseta poleks Lihula gümnaasiumi planeeritava uue hoone ehitamine eelarvekitsikuse tõttu võimalik. Seaduse järgi on kooli lubatud ümber korraldada või kooli tegevust lõpetada üksnes ajavahemikul 1. juuni - 31. august, seega tähendaks esialgse õiguskaitse kohaldamine, et Metsküla algkooli tegevus jätkuks veel vähemalt ühe õppeaasta ning Lihula gümnaasiumi uus hoone ei saaks valmida 2024. aasta lõpuks, nagu vald on seda soovinud.

Kohus tõi välja, et olukorras, kus on korraldatud ideekonkurss ja koolihoone on praegu projekteerimisel, ei saa kuidagi väita, et valla kavatsused ei oleks tõsised. Vald on ka selgitanud, et Lihulasse uue koolihoone ehitamiseks tuleb vältimatult tõsta valla laenuvõimekust, milleks tuleb vähendada püsikulusid. Kohtu hinnangul pole küll selge, kas koolivõrgu reformist selleks piisab, kuid pole kahtlust, et see aitaks eesmärgi saavutamisele kaasa.

Kohus märkis, et sõltumata sellest, milline on Metsküla kooli hoone täpne ehitustehniline seisund, ei ole sisulist vaidlust, et hoone vajaks lähiaastatel parendamist. Seejuures on hoones juba praegu ühe õpilase kohta ruumi ligikaudu sama palju, kui on soovituslik pinnavajadus. Praegu on Metsküla koolis 21 õpilast ja asjas esitatud analüüsi järgi on kooli hoone mahutavus 24 õpilast.