Vedernikov ütles ka, et „pseudo-Vene terroristlikud organisatsioonid“ on vähemalt kümme Vene armee sõdurit kinni võtnud.

Juuni alguses teatasid nad, et on okupeerinud Novaja Tavolžanka küla. Järgmisel päeval teatas Belgorodi kuberner Vjatšeslav Gladkov siiski, et piirkond on „puhas“.