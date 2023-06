Riigi esindaja Nursipalu arengutest: esimesed müügitehingud toimuvad selle aasta suvel

Kalmaru sõnul hakatakse Nursipalu harjutusväljal väljaõppeks vajalike objektide ehitusega pihta siis, kui valitsus on andnud korralduse Nursipalu harjutusvälja laiendamiseks ning on teinud konkreetseks tegevuseks vajalikud keskkonnamõjude hindamised. „Eelduslikult hakatakse laiendusega otseselt seotud töid tegema järgmise aasta esimeses pooles,“ ütles ta.

Kalmaru rääkis, et tänaseks on tellitud enamuse kinnistute hindamised ning osade tulemused on ka käes, osad on veel hindamisel. Lisaks on tema sõnul käimas ja ettevalmistamisel täiendavad hindamishanked, sh võimalikele vahetusmaadele. Esimesed müügitehingud toimuvad tema sõnul selle aasta suvel.