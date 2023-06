Tsahkna ei leia, et idapiiri peaks täielikult sulgema: ohuhinnangud ei ole muutunud

Läti välisminister Edgars Rinkevics ja Leedu välisminister Gabrielius Landsbergis ütlesid teisipäeval Pariisis, et NATO riigid peaksid tugevdama oma idapiire seoses Wagneri palgasõdurite grupeeringu kolimisest Valgevenesse. Tsahkna sõnul ei ole Eestis vaja midagi erakorralist ette võtta, sest midagi ei ole muutunud – Venemaa ja Valgevene on agressorid ning Balti riigid on NATOs. „NATOl on seljad koos, NATO artikkel 5 on olemas, meil on rohkem sõjalist võimekust meie territooriumil kui kunagi varem, selles mõttes siin midagi erakorralist ei ole,“ ütles ta.