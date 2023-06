Soome parlamendis toimus usaldushääletus natsivihjetega kriitika alla sattunud majandusminister Junnila üle

Junnila sai Eduskuntalt usalduse häältega 95-86. Erakordne oli see, et koalitsioonierakonna RKP esindajatest seitse hääletas Junnila vastu ja kolm jäi erapooletuks. Üldiselt hääletavad koalitsioonierakonnad ministrite poolt.

Umbusaldusavaldused ministritele ei ole haruldased, aga haruldane on see, et usaldushääletus toimub enne, kui poliitik on jõudnud ministriametis üldse midagi teha. Junnila kriitika alla sattunud teod ja kommentaarid jäid aega, kui ta veel minister ei olnud. Orpo valitsus astus ametisse alles eelmise nädala teisipäeval.