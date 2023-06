SAIS-i kasutamine on häiritud. Kandideerimissoovi esitamise ebaõnnestumisel tuleb ühendust võtta kooliga

SAIS-i haldab haridus- ja teadusministeerium. Kommunikatsioonijuhi Mari Annuse sõnul võib koormus mõne kasutaja süsteemist välja visata. „Praegu on tippaeg. Kõik üritavad viimastel päevadel [avaldusi] esitada. Peab lihtsalt kannatust varuma ja õhtul või hommikul uuesti proovima, kui liiklus hõreneb,“ selgitas ta.

Tallinna ülikooli kommunikatsioonijuhi Margot Adamsoni sõnul on igal aastal olnud sisseastumise infosüsteemiga muresid. „Kuid nii suures mahus tõrkeid [nagu praegu] ei ole seni esinenud,“ lisas Adamson.

Sel nädalal on ka Tartu ülikooli poole pöördutud seoses SAIS-i ülekoormusest tingitud tõrgetega. „Pöördumisi on viimastel päevadel tehtud mõnikümmend ja umbes sama palju ka tänase jooksul,“ ütles Tartu ülikooli vastuvõtutalituse juhataja Tuuli Kaldma. Lahendused on leitud jooksvalt.