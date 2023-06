Vihmamantli ja jopega laulupeole! Ilmaprognoos kustutab lootused päikeselisest laulu- ja tantsupeost

Reedel kell 15 toimub tantsupeo peaproov-etendus ja kell 19 I etendus. Sünoptik Taimi Paljak on selle päeva suhtes kõige optimistlikum. „Nendel kellaaegadel tõotab tulla südasuviselt soe ja sajuta ilm . Kella kolme ajal on suisa palav, 25–26 kraadi. Kella seitsme ajal on sooja 22 kraadi ja langeb kella üheksaks 20-ni. Puhub mõõdukalt mahe edela tuul .“ Hoogsajud ei paista sellel päeval peolisi ja külalisi tabavat.

Laupäeval toimub kell 12 rahvamuusikapidu Vabaduse väljakul, millele järgnevad tantsupeo etendused kell 15 ja 19. „Laupäeva esimene pool tuleb vihmane ja tuuline. Kella kaheksast hommikul kella üheni on lausvihm. Puhanguti edelatuul 15 m/s. Õhutemperatuur on 17–18 kraadi.“ Pärastlõunal on väike hoovihma võimalus, aga suures osas kulgeb see ilma suurema sajuta. Õhutemperatuur tõuseb siis 20 kraadini.