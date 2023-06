Heldna võeti PPA-s senisele ametikohale ja kõrvaldati ajutiselt ametist

„Politseiametniku vallandamine põhjusel, et kaitsepolitseiamet on kriminaalmenetluses kahtlustuse esitamisega ära võtnud riigisaladuse juurdepääsuloa, on vastuolus teisele ametikohale üle viimist või teenistusest ajutist kõrvaldamist käsitleva õigusnormi eesmärgiga. Selleks eesmärgiks on kaitsta süütuse presumptsiooni põhimõtet,“ selgitas kohus.