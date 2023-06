Paljud lõunakorealased muutusid täna nooremaks, sest muudeti ea arvestamise süsteemi

Parlamendis eelmise aasta detsembris vastu võetud seadus peaks vähendama ka kulusid, mis on asjatult tekkinud erinevate eastandardite tõttu, lisas Lee. See oli ka üks president Yoon Suk-yeoli valimislubadusi.

Lõuna-Koreas viitab „rahvusvaheline iga“ inimese sünnist möödunud aastatele, mis algavad nullist. Sama süsteem on kasutusel suuremas osas maailmast. Mitteametlikult on aga olemas „korea iga“, mille järgi on inimesed aasta või isegi kaks „rahvusvahelisest east“ vanemad.