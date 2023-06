Loksa ematapja saadeti üheksaks aastaks trellide taha

Ta oli just surnuks peksnud oma ema, kes lebas selili elutoa põrandal, üks jalg üle teise ja käed eri suundadesse osutamas. Korter oli verepritsmeid täis.

Prokurör Diana Helila sõnul oli naist seitse-kaheksa korda tömbi esemega pähe löödud. See võis olla näiteks klaaspudel. See, et kõik kohad olid verepritsmeid täis, viitab Helila sõnul löökide intensiivsusele.