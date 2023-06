Putini sõnul pidas Vene riik Wagnerit täielikult üleval miljardi euro eest aastas

„Samal ajal tahan märkida, tahan, et meie samuti kõik seda teaksime: kogu Wagneri grupi ülalpidamise tagas täielikult riik – kaitseministeeriumist, riigieelarvest. Me finantseerisime seda gruppi täielikult,“ lausus Putin.

Vene võimud on varem korduvalt öelnud, et Wagner ei ole kuidagi riigiga seotud. Näiteks tänavusel Müncheni julgeolekukonverentsil ütles Prantsusmaa president Emmanuel Macron, et aasta varem kinnitas Putin talle, et Venemaal ei ole Wagneriga mingit pistmist, vahendab Meduza.