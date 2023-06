FOTOD | Kalevi staadioni on vallutanud tuhanded tantsijad

Eelmisel suvel remonditi staadionit ja Kalevi staadion sai uue sinise katte, mis annab sellele värskema ja kaasaegsema ilme. Lisaks on rajatud ka uus muruväljak, mis pakub sportlastele ja pealtvaatajatele paremaid tingimusi. Samuti on staadioni juurdepääsuteed saanud täieliku uuenduskuuri, et tagada sujuv liikumine ja mugavus kõikidele tantsupeole saabujatele.