Kuidas hoida oma lemmikut suvel rõõmsa ja tervena?

Juba aastaid on If Kindlustus oma klientidele pakkunud lemmikloomakindlustust. Seetõttu on ettevõte kokku puutunud paljude erinevate juhtumitega, millest on kindlasti õppida ka teistel. Ühelt poolt pakuvad lemmikud meile kõigile suurt rõõmu, aga teiselt poolt tuleb neid ka hoida ja kaitsta. Saabunud suvi tähendab nii sulle kui ka lemmikule rohkem võimalusi õues mõnusalt aega veeta. Vaata, millele võiks mõelda, et päikeselistest suvepäevadest jääks vaid head mälestused.