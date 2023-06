Laulu- ja tantsupeo pileteid ostetakse rohkem kui kunagi varem ja võivad peatselt otsa saada

Piletilevi andmetel on igale tantsupeo etendusele alles keskmiselt vaid 200 piletit. Rohkem on pileteid saadaval tantsupeo peaproovile, kuhu on veel üle 2000 pileti. Laulupeo nummerdatud istekohtadega pingisektorisse on pileteid veel alles vähem kui 170. Üldalale on hetkel veel saadaval ligikaudu 16 000 piletit.

Hetkel on suurem osa laulupeo piletitest omaniku leidnud ning seetõttu ei saa välistada, et ka sellel korral need otsa saavad. „Seega palume tõepoolest kõigil, kes plaanivad laulupeole tulla, soovitud piletid juba täna endale hankida,“ ütles Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse teabejuht Sten Weidebaum.

Eelmüügist piletite soetamisel on pääsme tagamisele lisaks eeliseks seegi, et aitab vältida pikka kassajärjekorras seismist peopäeval. Tantsupeo peaproovi pileteid on samuti müügil ning seal on piletite hinnad saadaval poole võrra soodsamalt.

Selle suve suursündmuse, XIII noorte laulu- ja tantsupeo „Püha on maa“, piletid on eelmüügis saadaval nii Piletilevi kui ka laulu- ja tantsupeo kodulehelt ning kõikidest Piletilevi müügipunktidest üle Eesti.

Laulu- ja tantsupeo ajakava: 30.06 kell 15.00–17.00 Tantsupeo peaproov-etendus „Sillad“ Kalevi Keskstaadionil 30.06 kell 19.00–21.00 Tantsupeo esimene etendus „Sillad“ Kalevi Keskstaadionil 01.07 kell 12.00–15.00 Rahvamuusikapeo kontsert Tallinna Vabaduse väljakul (tasuta) 01.07 kell 15.00–17.00 Tantsupeo teine etendus „Sillad“ Kalevi Keskstaadionil 01.07 kell 19.00–21.00 Tantsupeo kolmas etendus „Sillad“ Kalevi Keskstaadionil 02.07 kell 9.30–14.00 Kõigi osalejate pidulik rongkäik Tallinna kesklinnast lauluväljakule 02.07 kell 14.00–21.00 Laulupidu Tallinna lauluväljakul