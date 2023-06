NYT: USA ametnike sõnul teadis kindral Surovikin Prigožini mässuplaanist

USA ametnikud ütlesid New York Timesile, et püüavad teada saada, kas Surovikin aitas Prigožinil möödunud nädalavahetuse tegevust planeerida.

USA ametnike sõnul on olemas märke, et ka teised Vene kindralid võisid toetada Prigožini katset muuta jõuga kaitseministeeriumi juhtkonda. USA praegused ja endised ametnikud ütlesid, et Prigožin ei oleks oma mässu alustanud, kui ta ei oleks uskunud, et teised võimupositsioonidel olevad isikud tulevad talle appi.