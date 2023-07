Ei tea ikka veel, mida õppida? | Siin on kolm eriala, mida võiksid kaaluda

Õppekava eesmärgiks on anda muu hulgas praktilised teadmised programmeerimise alustest, graafilise disaini alustest, tasemedisainist ning ettevõtluse ja turunduse alustest. Õppekava on välja töötatud ja seda arendatakse koostöös oma ala ekspertidega sellistest ettevõtetest nagu Creative Mobile, Derivco Estonia, GameLab, IGDA Estonia, Level1. Üliõpilasi õpetavad ja juhendavad praktikud, kes aitavad omandada kõik vajalikud teadmised ja oskused, et saada oma valdkonna spetsialistiks ja huvi korral alustada oma tööalast karjääri mängutööstuses, kas juba õpingute ajal või kohe pärast kooli lõpetamist.

Videomängutööstus on maailma kõige kiiremini kasvav meelelahutustööstus. Ainuüksi 2021. aastal ületas videomängude turumaht 80 miljardit eurot – seda on rohkem kui filmi- ja muusikaturg kokku. Kiiresti kasvav meelelahutustööstus, tehnoloogia kiire arengu ja pea lakkamatult peale tulevad uued mängud pakuvad hulgaliselt karjäärivõimalusi erinevates valdkondades. Eestis pidurdab mängutööstuse arengut just inimressursi vähesus. Arvestades mängu loomise keerukust, võib mängudisainerist, kellel on teadmised nii tarkvaraarendusest, arvutigraafikast kui ka äriline mõtlemine, saada iga meeskonna raudvara, kelle erialateadmised aitavad välja töötada suurepärase mängumehaanika ja kaasahaarava mängumehhanismi.

Paljud Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor üliõpilased ja vilistlased juba töötavad suurtes Eesti stuudiotes Creative Mobile ja Placeholder Gameworks, samuti teiste arvutimängude arendajate juures.

Milliseid inimesi ootate arvutimängu disaini erialale õppima?

Arvutimängude disaini ja arenduse õppekava on suunatud inimesele, kes tunneb suurt huvi mängude vastu ning kellel on soovitavalt mitmesugused hobid. Üks olulisemaid eeldusi on oskus näha mängust kaugemale. Kui sul on kombeks analüüsida mänge, mida mängid, siis oled valinud õige õppekava. Eeliseks on ka arvutigraafika või programmeerimisega seotud eelteadmised, kuid samas pakub see õppekava suurepärast väljundit ka näiliselt vastandlikele huvidele, nagu kunstiline programmeerimine või muusikaline graafiline kujundamine.

Vaata lähemalt siit: www.eek.ee/eriala/arvutimangude_disain_ja_arendus

Kvaliteedijuhtide järele on nõudlus suurem kui pakkumine

Kes on kvaliteedijuht ja kas ka sinust võiks saada kvaliteedijuht?

Kvaliteedijuhtimise erialal õpitakse muutma suure ettevõtte tegevusi ja info liikumist selgemaks, tõhusamaks ning mugavamaks. Sageli arvatakse, et kvaliteedijuhtimise näol on tegemist tehnilise erialaga, kus tuleb vaid etteantud standardeid järgida. Tegelikult on standardid vaid aluseks pidevale parendamisele ja alati on võimalik organisatsiooni efektiivsemalt ning kõrgematele standarditele arendada. See ongi kvaliteedijuhi, kel vastavad teadmised ja oskused, võimalus ning väljakutse.

Kvaliteedieriala lõpetajatel on mitmekesised ja laiad võimalused karjääri teha ning end erialaselt rakendada ja areneda.

Sellele erialale on oodatud õppima inimesed, kel on soovi ja tahtmist organisatsioonides kvaliteeditaset pidevalt tõsta, luues ja arendades selleks efektiivseid protsesse ja tehes selles osas koostööd kõigi organisatsiooni liikmetega. Kasuks tuleb ka soov ise kvaliteedivaldkonnas pidevalt areneda.

Miks hakata kvaliteedijuhiks?

Et tööturul on kvaliteedijuhtide järele nõudlus suurem kui pakkumine, siis võimalused karjääri teha ja erialaselt rakendada ning areneda on kvaliteedieriala lõpetajatel mitmekesised ja laiad.