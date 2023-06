Turu-uuringud: Eesti 200 toetus langeb juunis jätkuvalt

Juunikuise erakondade toetusuuringu andmetel on jätkuvalt kõige populaarsem erakond Reformierakond. Reformierakonda toetab üle veerandi valimiseelistusega vähemalt 18-aastastest Eesti kodanikest. Populaarsuselt teine on Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, keda toetab neljandik valimiseelistusega täisealisi kodanikke. Eelistustelt kolmas erakond on Keskerakond, kelle toetus on 17 protsenti.