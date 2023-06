Lukašenka 2020. aastal: Ženja Prigožin leidis mulle kuskilt parima pudeli veini

„Te ju teate, kes juhib seda struktuuri (erasõjafirmat Wagner – toim) – Ženja Prigožin. Ma nimetan teda nii – Ženja. Te ei kujuta ette, meil on temaga kõige paremad suhted, kõige paremad. Kui ma varem tema juures käisin, võttis ta mind vastu, ta leidis mulle seal kuskilt parima pudeli veini ja kinkis mulle. Kui mul on kuskil mingit toetust vaja... No aga toitlustamises, ta on hea restoranipidaja, tunneb asja, mina ütlesin: „Tule Valgevenesse, aita!“ Ja ta tuli ja nii edasi,“ rääkis Lukašenka toona.