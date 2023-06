Ukraina välisminister: Putinile vastu astumine oli ainult aja küsimus

„Meie jaoks on alati olnud üsna ilmselge, et on vaid aja küsimus, millal keegi Venemaalt Putinile vastu astub,“ rääkis Kuleba CNN-ile.

„Sest me nägime, kuidas tema võim ja autoriteet aina kahaneb ning kuidas Venemaa väga keerulisse turbulentsi sisenemas on. Nii et Prigožin oli esimene, kes julges, kuid mul pole kahtlust, et teised mingil moel talle järgnevad.“

Kuleba ütles ka, et Putini tuumarelvaga vehkimine on viimane relv tema arsenalis ning ta on kõik muud argumendid ära kasutanud.

„See pole midagi muud, kui hirmutamine, sest Putin armastab elu liiga palju,“ sõnas Kuleba ja lisas, et lääs teeb suure vea, kui Putiniga tuumamänge mängima hakkab.

Kuleba väljendas ka muret Zaporižžja tuumajaama üle, öeldes, et kuni venelased seda okupeerivad on oht reaalne.

„Loomulikult ei taha nad süüdi jääda veel ühe tuumakatastroofi põhjustamises. Nii et ma arvan, et nad püüavad seda näidata kui ebaõnnestunud löögi andmist või midagi muud, mis neid otseselt süüdi ei jätaks,“ ütles ta.