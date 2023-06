Lukašenka: Prigožin jõudis Valgevenesse, tema kulud katab Wagner

„Ma näen, et Prigožin lendas selle lennuki pardal - jah, tõepoolest, ta on täna Valgevenes,“ teatas Lukašenka, lisades, et Prigožin jääb riiki Wagneri kulul.

Lukašenka ütles, et „tagatud on julgeolekugarantiid“, nagu Putin ka varem kinnitas, vahendab BBC.

„Esimese vooru ajal rääkisime umbes 30 minutit ainult sõimusõnu. Hiljem analüüsisin seda. Vandesõnade arv oli kümme korda suurem kui tavaliste sõnade arv. Kindlasti ütles ta, et tal on kahju ja hakkas mulle siis asjadest vandudes rääkima.“

Lukašenka sõnas ka, et mõtles järele, mil moel läbirääkimisi alustada. „Mehed tulid just eesliinit tagasi. Nad on näinud tuhandeid surmi,“ rääkis ta ning lisas, et sõdurid mõjutasid ka Prigožinit ennast.