Kohus ennistas Eerik Heldna tagasi PPA teenistusse

Halduskohus leidis, et ühel konkreetsel ametikohal töötamiseks, millele on PPA juhi poolt kehtestatud riigisaladuse juurdepääsuloa olemasolu nõue ei ole seaduses sätestatud teenistusse nimetamist välistav asjaolu. Seetõttu ei võinud kohtu hinnangul kaebajat vallandada PPA käskkirjas märgitud õiguslikul alusel.

Samuti leidis kohus, et kaebaja, nagu mistahes muu politseiametniku suhtes, kellele on kriminaalmenetluses esitatud kahtlustus, oleks PPA pidanud kohaldama politsei- ja piirivalveseaduse sätet, mille kohaselt võib sellise ametniku viia üle teisele ametikohale või kõrvaldada ta ajutiselt teenistusest kriminaalmenetluse ajaks.

Halduskohus tõdes, et politseiametniku vallandamine põhjusel, et kaitsepolitseiamet on kriminaalmenetluses kahtlustuse esitamisega ära võtnud riigisaladuse juurdepääsuloa, on vastuolus teisele ametikohale üle viimist või teenistusest ajutist kõrvaldamist käsitleva õigusnormi eesmärgiga. Selleks eesmärgiks on kaitsta süütuse presumptsiooni põhimõtet.