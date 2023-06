Kaja Kallase sõnul on Venemaa-poolse võimaliku põgenikelaine vastu põhjalikud plaanid, mille abil on nii politsei- ja piirivalveamet kui ka kaitsevägi harjutanud. Väga oluliseks osaks peab Kallas suhtlemist liitlastega, eriti Läti, Leedu, Soome, Poola ja Rootsiga. „Me peaksime tegema [selliseid samme] kõik koos, et lüngad võimalikult palju kinni panna,“ selgitas ta.