Laulu- ja tantsupeo eel: mütsid pähe ja joogipudelid kaasa!

Ligipääsetavuse toimkonna juht Aet Urbas rääkis Delfile, et kui vihma ei tule ning päike paistab, tuleks kindlasti kanda peakatet. Inimesed, kes vajavad tuge ja tulevad koos saatjaga, tuleb saatjal tema sõnul kindlasti jälgida nende tervisliku seisundit ning juua tuleks palju vett. Ta soovitas inimestel võtta kaasa isiklik veepudel, sest lauluväljakul ja Kalevi staadionil on veevõtukohad, kust saab vajadusel oma veepudelit täita.

Ta soovitas, et kui on väga kuum ilm, tuleks juua palju vett ning kui enesetunne muutub kehvaks tuleks otsida varju. „Kui juba kodus tunned end halvasti siis on mõistlik peole mitte minna,“ lisas ta viidates, et peol on väga palju rahvast ning enesetunne võib seetõttu muutuda hullemaks.