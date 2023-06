Politsei otsib Tartus kadunud 12-aastast Kevinit

Lähedased andis täna hommikul politseile teada, et Kevin läks eile õhtul kella 17 paiku Tartust Maisi tänavalt parki mängima, kuid õhtuks ega täna varahommikuks poiss tagasi koju ei olnud jõudnud. Lapsel on küll telefon kaasa, kuid see on välja lülitatud ning puudub võimalus temalt uurida, kus ta on või kellega aega veedab. Poiss on varasemaltki sedasi üksipäini kodust ära läinud, kuid on siis ikka ise mõne aja möödudes tagasi koju tulnud.