Politsei kahlustab Põhja-Tallinnas põlenud baari puhul tahtlikku süütamist

Politseil on Prantsi sõnul põhjust kahtlustada, et põlengu alguseks oli lahtine leek ning on võimalus, et see on tahtlikult tekitatud. „Kõikide täpsemate asjaolude selgitamiseks alustasime kriminaalmenetluse § KarS 203 lg 1 alusel, mis käsitleb asja rikkumist ja hävitamist, kui sellega on tekitatud oluline kahju,“ rääkis ta.