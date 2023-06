President allkirjastas maksu- ja aktsiisimuutused, peretoetuste vähendamise ning abieluvõrdsuse seadused

„Vahetult enne riigikaitse nõukogu allkirjastasin riigikogus viimastel nädalatel vastuvõetud kaheksa seadust. Nende seadustega on langetatud põhimõtteliselt valikud, mis on tekitanud ühiskondlikult palju vaidlusi. Need valikud puudutavad makse, abielu määratlemist, riigikaitset,“ ütles Karis.

Kuigi Karis allkirjastas seadused, on ta kriitiline selle osas, kuidas need vastu võeti. Tema sõnul on presidendi ülesandeks kaitsta põhiseadust ning põhiseadus seab piirid ka riigikogule.

„Ma tunnistan, et minus tekitab kõhklusi nii paljude eelnõude sidumine usaldushääletusega. Põhiseadus annab selle võimaluse, kuid küsimus on, millal minnakse selle võimaluse kasutamisega liiale. Kujutagem nüüd siis äärmuslikku olukorda, kus valitsus seab kõik eelnõud usaldusküsimusega - selline olukord oleks selgelt vastuolus põhiseadusega, kuna see tähendaks parlamentaarse demokraatia tasalülitamist. Seda rõhutas hiljuti ka riigikohus,“ rääkis Karis.

Karis lisas, et riigikohus rõhutas ka seda, et lubatud obstruktsiooni piirid on seni olnud ebaselged. „Selline õiguslik ebaselgus, mida me kogesime, peab jääma erandlikuks. Lubatud obstruktsiooni piire ei saa detailides määrata ei riigikohus ega vabariigi president - need piirid peab ja saab täpsemalt määratleda riigikogu ise, sest muidu sekkuksid teised võimuharud liialt parlamendi otsustesse ja tegevusse ning see ei ole õigusriigile kohane,“ ütles ta.

Presidendi sõnul pole lahendus ka see, et valitsus kasutab pidevalt võimalust siduda eelnõusid usaldusküsimusega ning seda ta ei kavatse sallida. „Seda enam, et nüüd on juhiseks ka riigikohtu seisukoht ja täpsustada selle valguses on võimalik paralamendiliikme õigusi. Olen nõus, et opositsioon saab riigikogu tööd küll ajutiselt takistada, aga mitte lõputult tõkestada,“ sõnas Karis.

Vabariigi President kuulutas välja järgnevad kaheksa seadust: