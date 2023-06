REPORTAAŽ | Noored hiidlased jõudsid tantsupeole. „Täna pidime kell 4.30 ärkama“

Tallinna Pae gümnaasiumisse jõudes oli suurte kohvrite, madratsite ja kostüümide vahelt näha laste säravaid silmi. Igal pool oli näha sigimist, sagimist ja juhendajad jagasid korraldusi. Väsimus ei paistnud painavat kedagi. Selle asemel kostis naerukilkeid ja ringi jooksmist. „Ei jõua suurt pidu ära oodata!“ kõlas nii mitmeski koridoris.

Carina Chrystal Gloria Kärtner (11) tantsib Tiina Tantsustuudio kaheksandas rühmas. Ta on esimest korda tantsupeol ja elevil ka laulupeo pärast. „Ma tantsin tantsupeol ja laulan laulupeol. Päris palju tööd, aga mul on kõik laulud ja tantsud kindlalt selged,“ ütleb ta. Kõige rohkem ootab ta tantsu „Kaltsuvaibast loon ma silla“, sest seal visatakse hundiratast ja tehakse kukerpalle. Samuti on kostüüm väga tore. Laulupeol tahab ta laulda laulu „Rõõm on täitnud maad“, sest see on hästi rõõmsameelne lugu.

Carina Chrystal Gloria trupikaaslane Adeele Reeth (11) pakkis kohvrit kaks päeva. Ta osaleb samuti nii laulu- kui ka tantsupeol. Väikene närv on tal sees, aga üleliia mures ta pole. Varem on ta korra rahvapidu vaatamas käinud. „Siis kallas aga vihma ja lõpuks olid kummikud läbimärjad. Loodan, et seekord päike paistab.“

Tüdrukute juhendajal ja Tiina Tantsustuudio loojal Tiina Kaevul meenus enda esimene tantsupidu. „Meie staadion oli Kadriorus tivoli kõrval. Kuna meie polnud Hiiumaal näinud karuselle ega vahvlitopsis jäätist, siis peale lõunapausi oli pool staadionit tühi. Järgmiseks päevaks olid proovid viidud Mustamäele üle,“ naerab ta.

Täna helises juhendaja äratuskell kell 4.30 hommikul. Ärevust Tiinal hinges pole, sest aastatega on kogemust tekkinud. „Päris kõike ette õppida ei saa. Aga see, mis oli kodus vaja teha, on kõik selge.“ Tiina kõige suurem soov on, et lapsed tahaksid ka peale esmakordset kogemust tantsupeost osa võtta.