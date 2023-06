Lukašenka: Valgevene relvajõud viidi Wagneri mässu ajal poole päevaga täielikku lahinguvalmidusse

„Ma ei varja, et oli valus jälgida Lõuna-Venemaal toimunud sündmusi. Mitte ainult minul. Paljud meie kodanikud võtsid neid tõsiselt südamesse. Sest isamaa on üks. Võttes arvesse Valgevene rolli selle olukorra lahendamises, pean ma selles ringis ütlema mõned sõnad selle kohta, mis juhtus, ja selgitama meie positsiooni ja langetatud otsuseid. Eriti viimaste valeuudiste ja laimu valguses, mida ilmub üha rohkem, eriti Vene massiteabevahendites. Seda enam, et meie ärakaranud hakkasid askeldama. Tõsi, toimus valestart. Püütakse demonstreerida oma kuraatoritele kas või mingeidki tulemusi. 250 miljonit tuleb ju kätte saada. Nad jagavad ainult seal, aga need meie hullumeelsed, keda on veel mõni siia jäänud, keda me ei ole välja puhastanud, nemad ei saa midagi. Neist saab jälle kahuriliha,“ lausus Lukašenka BelTA vahendusel.