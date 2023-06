Õpetajad on valmis streikima. Eesti haridustöötajate liit pole nõus valitsuse võimetusega tõsta õpetajate alampalka 11 protsenti

Nädal tagasi pärast kolmepoolseid läbirääkimisi Eesti haridustöötajate liidu, Eesti linnade ja valdade liidu ning haridus- ja teadusministri Kristina Kallase vahel teatas Kallas, et riigil puudub raha õpetajate alampalga tõstmiseks. Minister sõnas, et lisaks alampalga tõusule sooviti ka peaaegu 14 protsendi suurust keskmise palga tõusu. „See kõik läheks riigieelarvest maksma 77 miljonit eurot. Ma ei näe, et seda raha oleks meil võimalik leida,“ ütles Kallas.