Esmaspäeva õhtuses videopöördumises süüdistas president Putin wagnerlasi riigireetmises andes seega mõista, et erarmee juht Jevgeni Prigožin on tema silmis reetur. Lisaks kinnitas ta aga enda lubadust, et mässus osalenuid ei karistata, kui nad nõustuvad pagendusega Valgevenes.