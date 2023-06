Valgevene vaatlusgrupp: Prigožini lennuk maandus Minskis

Važnõje Istorii ja OCCRP on varem teatanud, et eralennuk pardanumbriga RA-02795 lendas järgmisel päeval pärast Wagneri mässu Doni-äärsest Rostovist Peterburisse. Enne seda oli see lennuk lennanud linnade vahet, mida külastas mais ja juunis Prigožin. Vana registreerimisnumbriga kanti see eralennuk 2019. aastal USA sanktsioonide nimekirja seoste tõttu Prigožiniga. Uue numbri sai lennuk 2020. aastal.