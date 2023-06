Putin arutas viimaste päevade sündmusi jõuametkondade juhtidega

„Kogusin teid kokku, et tänada tehtud töö eest nende mõne ööpäeva jooksul ja selleks, et arutada olukorda, mis on kujunenud antud ajahetkeks, ning rääkida ülesannetest, mis meie ees seisavad riigis toimunud sündmuste analüüsi tulemusena,“ lausus Putin, vahendab Interfax.