Eesti idapiiril jääb kehtima tugevdatud kontroll

Kalmuse sõnul on PPA aga seoses viimaste päevade sündmustega Venemaal tõstnud piiril väljapanekut ja tugevdanud kontrolli. „See, kui kaua tugevdatud kontroll piiril kestab, sõltub arengutest Venemaal. Igal juhul anname endast parima, et piiri tõhusalt valvata ja samal ajal võimalikult kiiresti piiritaristut välja ehitada,“ rääkis ta.

Ta ütles, et piiripunktides kontrollivad piirivalvurid kõiki riiki tulijaid põhjalikult ning küsitlemise ja dokumentide kontrollimisega teevad piirivalvurid kindlaks, et Eestisse pääsevad üksnes need, kellel on selleks õigus.