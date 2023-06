CIA endine juht: Prigožin peaks avatud akende juures väga ettevaatlik olema

Pühapäeval CNNi saates sõna võtnud kindral David Petraus vihjas AP Newsi teatel paljudele Vene prominentidele, kes alates Ukraina ründamisest kahtlastel asjaoludel surma saanud on.

Kreml on sõja kritiseerijaid järjekindlalt maha surunud, seetõttu näitab Prigožinile armu andmine justkui Putini nõrkust. Paljud neist, kes on Putinile vastu astunud või teda reetnud, on aga surma saanud kuid või isegi aastaid hiljem.