Reisirongiliiklus Tartu suunal on häiritud

AS Eesti Raudtee andis teada tehnilisest rikkest Jõgeva jaamas, mille tõttu võivad Tallinna ja Tartu vahel liiklevad reisirongid hilineda. Operatiivset infot sõiduplaanimuudatuse kohta saab Elroni kodulehelt elron.ee või tasuta rongiinfo telefonilt 616 0245. Täpsem teavet taristu siderikke kohta saab AS Eesti Raudteelt.

Elron (AS Eesti Liinirongid) on riigile kuuluv operaatorfirma, mis korraldab Eesti Raudtee AS ja Edelaraudtee AS-le kuuluval raudteel reisirongiliiklust. 2022. aastal tehti Elroni rongidega 7,1 miljonit reisi.