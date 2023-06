Noorte laulu- ja tantsupidu toob liikluskorralduses muudatusi

Renditõukerataste parkimisvõimalused lauluväljakul ja selle läheduses on piiratud, lähimad parkimisalad on Russalka läheduses ja Orlovi lossi parkla kõrval.

Ka peopäevadel, reedest kuni pühapäevani on liiklus piiratud, et peole kogunevad osalejad ja pealtvaatajad saaks turvaliselt ja ohutult liigelda. „Kutsume pealtvaatajaid üles nii laulu- kui tantsupeole saabuma ühistranspordi või kergliiklusvahendiga. Laulu- ja tantsupeo nädalavahetusel on ühistransport kõigile tasuta ning peopaikade läheduses leidub mitmeid jalgrattaparklaid,“ selgitas Pilt.

„Palume kõikidel liiklejatel kogu Tallinnas üles näidata äärmist tähelepanu, kuivõrd tantsupeo harjutusväljakud asuvad üle Tallinna. Samuti ööbivad peolapsed paljudes Tallinna koolides, mis tähendab, et kogu linnas on palju lapsi, kes ei ole harjunud nii intensiivse liiklusega,“ lisas Pilt.

„Piiratakse nii kesklinnas kui ka lauluväljaku ja Kalevi staadioni ümbruses ajutiselt peonädalal liiklust,“ sõnas laulu- ja tantsupeo liikluskorralduse juht Janno Pilt . Kalevi Keskstaadioni lähedale jäävatel tänavatel on liiklus ajutiselt piiratud juba alates tänasest, 26. juunist. Piirangud hõlmavad Võistluse, Staadioni, Püssirohu, Herne tänavaid ja Toonela teed. Läbipääs on tagatud vaid suletud tänavalõikude elanikele ja korraldajate erilubadega sõidukitele.

Suurüritustele omaselt on sel nädalal Tallinna linnapildis tavapärasest enam politseinikke, et koostöös korraldajate ja turvaettevõtetega tagada peoliste turvalisus. Politsei tuletab meelde, et lastel ja noortel tuleb püsida oma rühmaga koos ja kui midagi juhtub, siis julgelt abi küsida.

„Nii Kalevi staadionil kui ka lauluväljakul on avatud politseipunktid, kust saab igaüks abi ja nõu küsida. Näiteks, kui noor on eksinud või kui ta on mõne oma väärtusliku eseme, näiteks mobiiltelefoni, ära kaotanud. Politsei teeb leitud väärtuslikest esemetest ka fotod ning postitab Politsei- ja piirivalveameti Facebooki lehele. Leiud ootavad politseipunktides omanikke Kalevi staadionil laupäeva õhtuni ja lauluväljakul pühapäeva õhtuni. Peale seda viiakse need politseijaoskondadesse,“ kirjeldas Ida-Harju politseijaoskonna juht Roger Kumm.

Korraldusmeeskond tuletab meelde, et noortel tasub üles märkida enda grupijuhi telefoninumber, võtta peole kaasa mobiiltelefon ja selle laadija ning piisaval hulgal raha. Need, kes ööbivad kodust eemal, peavad alati kaasas kandma oma majutuskaarti, kus on kirjas ööbimiskoha aadress. Lahkudes harjutusväljakult või majutuskohast tuleb sellest teavitada grupijuhti.

Viited laulu- ja tantsupeo korralduslikule infole on leitavad kodulehel https://2023.laulupidu.ee.