Saksamaa kaitseminister lubas 4000 sõdurit Leetu paigutada

„Saksamaa on valmis tugeva brigaadi alaliselt Leetu paigutama. Eeltingimus on piisav infrastruktuur, näiteks kasarmud, ja paindlik kokkusobivus NATO planeerimisega,“ teatas Pistorius oma avalduses, vahendab Deutsche Welle.

Vilnius on korduvalt kutsunud Berliini sõjaväelaste arvu Leedus suurendama. 2022. aasta juunis lubas Saksamaa, et Leedu kaitsmiseks rünnaku korral on valmis terve brigaad. Seni on aga Saksamaa olnud vastu suurema osa sellest brigaadist alaliselt Leetu paigutamisele, väites, et selle saab kiiresti Saksa baasidest kohale tuua.