Laulu- ja tantsupeol esineb üle 30 000 noore, kes söövad ära 22 tonni köögivilju

Selleaastasel laulupeol pole ühte nimilugu või kantaati. Pärt Uusberg on koostanud laulupeo kava nn „peegelvormis“, mis tähendab, et ühendkoori kava ava- ja lõpuplokis peegelduvad üksteisele vastu olemuslikult sarnased laulud. Alguses kõlavad tuttavad Mihkel Lüdigi „Koit“ ja Eesti vabariigi hümn ning lõpuosas Peep Sarapiku „Ta lendab mesipuu poole“ ja Gustav Ernesaksa „Mu isamaa on minu arm“. Vahepeal tulevad esitusele mitmed uudisteosed, nt Peeter Konovalovi ja Heiti Talviku tekstil põhinev „Legendaarne“.

false

Tantsupidu kannab peakirja „Sillad“ ja räägib ajas võrsuva noore loo, kes rajab sildu ümbritsevasse. Silda mõtestatakse kui tugevat alustala, mida iga noor ise ehitab. See on inimeseks kasvamise ja tema ajas võrsumise lugu. Tantsupeo pealavastaja on Agne Kurrikoff-Herman, kes on 2000. aastast tantsuansambli Sõprus kunstiline juht ning ka naisrühmade ja noorte segarühmade juhendaja.