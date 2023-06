Turule on jõudnud teleskooplaadur, mis teeb põllumajanduses revolutsiooni: DIECI AGRI MAX POWER X2

FPT NEF N45 Turbo Common Raili mootor on arendatud vastavalt euronõuete taseme 5 standarditele.

Uus zero shock system’i amortisatsioonisüsteem on ainulaadne teleskooplaadurite seas, suutes tõhusalt summutada ebamugavaid võnkumisi ka kõige ebatasasemal maastikul. Integreeritud reguleerimisega löögisummutussüsteem koosneb 4 tugipunktist, mis neelavad lööke ja põrutusi igas suunas: külgmised, vertikaalsed, taga ja ees.

CAN-BUS-tehnoloogia võimaldab täielikku elektroonilist kontrolli kogu süsteemi üle, optimeerides mootori, ülekande ja poomi juhtimist läbi riistvara-tarkvara integratsiooni. Uuel mudelil on 4 erinevat sõidurežiimi: ökonoomne (Eco), laadimiseks (Loader), tavarežiim (Normal) ning täppisrežiim (Creeper).

Vähenenud CO 2 heitkogused ;

Maksimaalne jõudlus: maksimaalne väändemoment vahemikus 0–50 km/h ilma pöördemomendi katkestusteta. Kui varasemate mudelite maks. kiirus oli 40 km/h, siis nüüd on saavutatud maks. kiiruseks 50 km/h;

Uus power split’i tehnoloogia HVT1-ülekanne koosneb mehaanilisest ja hüdrostaatilisest harust, mis on ühendatud läbi planetaarkäigukasti. Elektrooniline juhtimine suunab ja ühendab neid kahte jõudu, et saavutada maksimaalne tootlikkus igas tööetapis.

ü 4485 cc

ü 128 kW ja 172 hj

ü DOC + SCROF katalüsaator: integreeritud kübemefilter

Kiirem mast

Uus võimendatud load-sensing-pump võimaldab mastil kiiremini liikuda, vähendades oluliselt tööaega. Pumba tootlikkus on 180 l/min.

Täiustatud esisild

Esisillale paigaldatud amortisatsioonisüsteem võimaldab paremat juhitavust ja suuremat mugavust ning seda eriti suurel kiirusel sõites.

Dieci Agri Max Power X2 on saadaval kolme mudelina: 50.8, 60.9 ja 65.8. Esimene number tähistab tõstevõimet 5–6,5 tonni ning teine maksimaalset tõstekõrgust – 8–9 meetrit.

Kokkuvõtlikult võib öelda, et tegu on tipptasemel teleskooplaaduriga, mis on tulevikulahenduseks näiteks suurfarmidele ning ka vilja- ja prügikäitlejatele.

Uut Dieci Agri Max Power X2 mudelit esindab Eestis Forklift OÜ

info@forklift.ee

tel 5300 9722