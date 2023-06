Briti julgeolekuallikate teatel ähvardas Vene salateenistus Wagneri juhtide perekondi

Teatati ka, et USA teadis võimalikust Wagneri mässust päevi ette. Ajaleht Washington Post tsiteeris ametiisikut, kes ütles, et nad teadsid, et „midagi on teoksil“. Washingtonis muututi teadete kohaselt murelikuks, et Putin võib kaotada kontrolli tuumaarsenali üle, kui toimub täielik riigipööre.