Müüki tulevad piiratud koguses piletid tantsupeo peaproov-etendusele

Pileteid leidub mõningate sektorite madalamates ridades kuid kolm sektorit tulevad müügile ka täies ulatuses. Peaproovi pileteid müüakse põhietenduste piletitest 50% soodsamalt Piletilevis. Tantsupeo peaproov-etendusel toimub ka kirjeldustõlge nägemispuuetega inimestele. Väravad peaproovi pealtvaatajatele avatakse üks tund enne etenduse algust.

Kui valdavalt on peaproovi etendus mõeldud kutsetega külalistele, siis sellel korral on kolmele põhietendusele alles umbes 700-800 piletit. Kõige vähem on pileteid saada laupäevasele kella 15 algavale etendusele.

Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse teabejuhi Sten Weidebaumi sõnul on ka varasematel pidudel õnnestunud osa peaproovi piletitest vabamüüki suunata. „Tavaliselt selgubki see sarnasel perioodil, kui erinevatele organisatsioonidele jaotatud kutsete kasutusulatus paika saab. Tänaseks on meil need andmed olemas, et allesjäänud pileteid pakkuda,“ selgitas ta.

Weidebaumi sõnul on ka suur osa laulupeo piletitest omaniku leinud, mis viitab sellele, et ei saa välistada, et nädala lõpuks võivad need defitsiitseks muutuda. „Hetkel on juba 66% piletitest omaniku leidnud ning seetõttu ei ole võimalik välistada, et ka sellel korral laulupeo päeval piletid otsa saavad. Seega palume tõepoolest kõigil, kel on kavas laulupeole tulla, soovitud piletid juba täna endale hankida. Laulu- ja tantsupeo piletid on müügil kõigis Piletilevi kanalites,“ lisas ta.

XIII noorte laulu- ja tantsupidu toimub 30. juunist 2. juulini Tallinnas. Tantsupeo etendus „Sillad“ 30. juunil ja 1. juulil, rahvamuusikapidu „Päriselt“ 1. juulil. Rongkäik ja laulupidu „Püha on maa“ toimub 2. juulil. XIII noorte laulupeo kunstiline juht on Pärt Uusberg ning XIII noorte tantsupeo pealavastaja Agne Kurrikoff-Herman. Rahvamuusikapeo üldjuht on Juhan Uppin.

XIII noorte laulu- ja tantsupeo ajakava 30.06 kell 15.00 – 17.00 Tantsupeo peaproov-etendus „Sillad“ Kalevi keskstaadionil 30.06 kell 19.00 – 21.00 Tantsupeo etendus „Sillad“ Kalevi keskstaadionil 1.07 kell 12.00 – 15.00 Rahvamuusikapeo kontsert Tallinna Vabaduse väljakul 1.07 kell 15.00 – 17.00 Tantsupeo etendus „Sillad“ Kalevi keskstaadionil 1.07 kell 19.00 – 21.00 Tantsupeo etendus „Sillad“ Kalevi keskstaadionil 2.07 kell 9.30 – 14.00 Kõigi osalejate pidulik rongkäik Tallinna kesklinnast lauluväljakule 2.07 kell 14.00 – 21.00 Laulupidu Tallinna lauluväljakul