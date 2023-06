Riigiduuma kaitsekomitee esimees: mingeid pretensioone Wagnerile ei ole, nagu ütles Stalin, lapsed vanemate eest ei vastuta

Kartapolov märkis, et Wagneri saatus ei ole praegu lõpuni kindlaks määratud. Samas leiab ta, et keelustada seda vaja ei ole.

„Mille eest keelustada? Siin on ju kõik küsimused erasõjafirma juhile. Jossif Vissarionovitš [Stalin] ütles, et lapsed vanemate eest ei vastuta. See, kes mässu tõstis, peab ka vastutama. Meil on harjutud kõik juurteni maha raiuma,“ ütles Kartapolov, lisades, et Wagner on Venemaa kõige võitlusvõimelisem üksus ning selle laialisaatmine oleks parim kingitus NATO-le ja Ukrainale.