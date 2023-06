USA välisminister Antony Blinken: Prigožini olukord paljastas mõrad Putini süsteemis

USA jälgib Venemaal toimuvat väga hoolikalt, tõdes välisminister Antony Blinken.

„Kuueteist kuu eest olid Vene väed Kiievi ukselävel ning uskusid, et võtavad linna loetud päevadega, kustutavad Ukraina kui iseseisva riigi kaardilt. Nüüd, sel nädalavahetusel, olid nad sunnitud kaitsma Moskvat Putini enda loodud palgasõdurite grupi eest,“ kommenteeris Blinken.

„Prigožin ise tõstatas selle käigus väga tõsiseid küsimusi Vene agressiooni alustalade kohta, öeldes, et Ukraina ega NATO ei osutanud Venemaale ohtu. See oli otsene väljakutse Putini autoriteedile, kuna see on olnud osa Putini narratiivist. See tõstatab suuri küsimusi, näitab mõrasid [Putini süsteemis],“ nentis välisminister.

Tulevikku ennustada veel vara

USA välisministri sõnul on Wagneri grupeeringu või Putini enda tuleviku osas veel vara spekuleerida. Ta usub, et näeme lähipäevil ning -nädalatel, kas Venemaa presidendi võim oma sõjaväe üle on endine.

Kas Ameerika Ühendriigid on Putini režiimi võimalikuks langemiseks valmis?

„Me valmistume Venemaaga seoses alati igaks olukorraks. Hetkel on see venelaste siseasi. Muidugi, kui on tegemist suurvõimuga, eriti sellisega, kellel on tuumarelvad, on see murettekitav ning miski, mida me tõsiselt jälgime. Me ei ole Vene tuumahoiakus muutusi näinud ega pole muutusi teinud ka enda omas,“ vastas Blinken.