„Tuleb välja, et sa pole mees, vaid argpüks.“ Pettunud sõdurid saadavad Prigožinile videosõnumeid

Ühes videos on näha kuut sõjaväevormis meest, kolm neist hoiavad relvi. Meeste jutu järgi pole tegu isegi mitte Wagneri, vaid samuti vanglast värvatud Storm Z üksusega, mis peaks alluma Vene valitsusele ja seisma Wagnerile vastukaaluks. Ometi toetasid ka selle üksuse sõdurid jutu järgi hoopis Prigožinit.

„Jutud liiguvad, et sa läksid minema, valetasid kõigile kuttidele,“ pöördus üks sõdur kaamera poole.

„Aga tuleb välja, et sa pole mees, sa oled argpüks,“ sõnas ta mornilt ja lisas, et kui see nii pole, tulgu Prigožin välja ja tõestagu vastupidist.